"Не опускайте руки!" Ушел из жизни Андрей Павленко

5 января не стало хирурга-онколога Андрея Павленко. Два года он боролся с онкологическим заболеванием и вел блог для всех, кто столкнулся с этой болезнью. Прощальное видео, с которым доктор обратился к своим подписчикам, вызвало шок. Соболезнования семье Павленко выразила глава Минздрава Вероника Скворцова, отметив, что его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление.

"Если вы смотрите это видео, значит я уже умер", — это видео вышло после того, как Андрей Павленко ушел — это случилось 5 января в 8:20. За его мужественной борьбой за жизнь мы следили почти два года, и это было, как ни странно, вдохновляющее зрелище. Когда у Павленко начали из-за химиотерапии выпадать волосы, восемь сотрудников онкоцентра, его коллеги, в знак солидарности обрили свои головы

Диагноз рак желудка 3-й степени Павленко поставили в марте 2018 года. В то время ему 39, он хирург-онколог хирургического отделения Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ, замдиректора по медицинской части, член Европейского общества хирургической онкологии.

Павленко принял решение объявить болезни публичную войну, завел блог о своем лечении в интернете. "Считайте это хроническим экспериментом, — говорил он. — Я хочу, чтобы вы были максимально информированы о своей болезни, об осложнениях, я хочу максимально открыто об этом рассказывать".

С тех пор Павленко начал вести максимально открытый образ жизни. Он никому не отказывал в интервью, разрешал снимать у себя дома. Смеясь, рассказывал о тяжелом: "Начали выпадать волосы, жена называет меня плешивым котом".

Позже старшая дочь обрила его налысо. Вот Андрей Павленко с женой Анной уже после этого в программе "Прямой эфир": "Человек умирает, когда его жизненные функции прекращаются. Но человек не перестает жить до последнего момента. А у нас много больных, которые прекращают жить еще до завершения жизненных функций организма. Он перестает общаться с родственниками и с друзьями, он не ставит целей, он ничего не пытается достичь".

"Я была чрезмерно назойлива, носила ему кушать, хотела делать массаж головы, рук, стоп. Я не знала, чем помочь. А сейчас наша жизнь не отличается от той, что была до постановки диагноза", — рассказывала жена Анна Гегечкори-Павленко.

Жить, зная, что обречен, и жить по полной — к этому призывал Андрей Павленко. Хотя в своем блоге честно говорил и о страхе, и о боли: "Я стал лучше понимать своих больных — это 100 процентов. Я буду проводить определенные организационные изменения у себя в отделении на основании того опыта, который я получил, будучи пациентом".

Даже после операции по удалению желудка он продолжал работать. Основал благотворительный фонд помощи онкобольным. Павленко использовал каждую минуту, чтобы успеть сделать и сказать то, что в будущем уже не сможет.

Он рассчитывал, что ему удастся прожить еще 5 лет, но этой зимой стало ясно, что болезнь берет вверх. Утром 1 января он опубликовал прощальное письмо. Его не стало спустя пять дней. Доктор-боец ушел, для множества людей став примером силы, стойкости и веры.