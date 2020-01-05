Зариф обсудил с коллегами развитие событий после гибели Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с коллегами из Армении и Турции, а также с главой политического крыла Исламского движения сопротивления (ХАМАС) ситуацию после гибели генерала Касема Сулеймани. Эти телефонные разговоры министр провел в воскресенье, 5 января.

"Развитие событий вокруг мученической смерти генерала Сулеймани стали главной темой разговоров", — говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства, выдержки из которого приводит "Интерфакс".

Ранее в воскресенье Зариф поговорил по телефону с высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем. Они обсуждали возникшую в последнее время напряженность в регионе, действия США, а также последние события в контексте выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

Боррель пригласил Зарифа в Брюссель, чтобы продолжить обсуждение этих и других важнейших вопросов.