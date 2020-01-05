Иран снимает с себя обязательства по ядерной сделке

Иран официально объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг".

"Иран пятым шагом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий, касающегося количества центрифуг", — говорится в заявлении правительства страны, выдержки из которого цитирует РИА Новости.

Таким образом каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось, констатировали иранские власти.

При этом Тегеран пообещал, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ. Однако Иран готов вернуться к выполнению своих обязательств, если с него будут сняты санкции, а также обеспечены интересы, предусмотренные ядерной сделкой.

Ранее Тегеран впервые отказался от ряда ядерных ограничений в мае прошлого года — ровно через год выхода США из соглашения по иранской ядерной программе (8 мая 2018 года). НА этом этапе речь шла о запасах обогащенного урана и тяжелой воды. Затем Иран еще несколько раз заявлял о сокращении своих обязательств. В последний раз страна отказалась от обязательств по сделке 6 ноября прошлого года, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Белым домом по вопросам ядерной сделки после гибели генерала Сулеймани.