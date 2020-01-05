Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы

Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы в воскресенье, 5 января, проголосовали за новое руководство законодательного органа: теперь кресло спикера вместо лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом страны, Хуана Гуайдо займет провластный депутат Луис Эдуардо Парра.

Действующее руководство парламента, в том числе сам Гуайдо, в собрании не участвовали. Присутствовавшие в зале депутаты от оппозиции отвергли присягу, заявив, что на сессии не было необходимого кворума.

Срок полномочий нового руководства законодательного органа составит два года, пишет РИА Новости.