Лайнер венгерской Wizz Air загорелся на ВПП

Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air загорелся на взлетно-посадочной полосе, передает канал "Россия 24".

Он вылетал из Дебрецена в Париж. На борту были несколько десятков граждан Румынии. Никто не пострадал, людей экстренно эвакуировали.

По предварительной версии возгорание началось в хвосте лайнера. В его причинах сейчас разбираются.