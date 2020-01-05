Неизвестные разгромили университет Джавахарлала Неру в Индии

Группа неизвестных в масках напала на университет имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели (Индия), передает канал "Россия 24".

Порядка 50 человек с палками и битами ворвались в кампус, они начали избивать студентов и преподавателей, громить машины, бить стекла.

Руководство университета сообщило, что это могли быть представители правых молодежных организаций. Ни их, ни организаторов погрома пока не нашли.