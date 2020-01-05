В Думе считают, что Иран создал условия для ядерных разработок

У Ирана теперь есть все условия для ядерных разработок, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его мнению, разумный ответ на провокацию – это демонстрация решимости противостоять давлению извне, демонстрация в том числе и собственному народу. Ведь граждане страны ждут, что правительство защитит их национальные интересы.

Окончательный отказ от ядерной сделки показал, что Иран не намерен пропускать удары из-за океана, потому что убийство генерала Сулеймани показало, как далеко может зайти американский президент Дональд Трамп.

Парламентарий уверен: это не означает, что Иран может надеяться договориться.

Ко всему прочему он добавил, что ядерные разработки – это длительный процесс, разработка новых типов вооружения за одну ночь не случается. Выйдя из ядерной сделки, Иран доказал, что он собирается находиться в этом процессе, передает "Интерфакс".