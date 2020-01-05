Сборная России впереди в матче с канадцами 2:1

В чешской Остраве проходит финал молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. В середине первого периода Никита Александров вывел нашу сборную вперед. Но через минуту канадцы сравняли счет. Однако капитан россиян Григорий Денисенко вывел нашу команду вперед. После двух периодов сборная России впереди 2:1.

Российской команде удалось использовать численное преимущество. Защитник Егор Замула совершил бросок по воротам, а Никита Александров подставил клюшку. Шайба влетела в ворота сборной Канады. Судьи после видеопросмотра засчитали взятие ворот.

Но российская сборная недолго вела в счете. Последовали сразу два удаления. Пятеро канадцев играли против троих наших. Дилан Казенс сумел пробить Амира Мифтахова. Но оставшись вчетвером российская сборная выстояла.

Пошла игра на встречных курсах. Постоянно в игре были задействованы вратари – Джоэль Хофер и Амир Мифтахов, выручавшие свои команды. Но на 16 минуте капитан сборной России Григорий Денисенко добил в ворота шайбу, отраженную Хофером. Сборная России вышла вперед.