В центре Багдада из минометов обстреляли посольство США

В центре Багдада обстреляли "зелёную зону" — там расположены здания посольства США. Они и были целью минометного обстрела. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В тоже время сообщается, что в районе "зелёной зоны" найдены три ракеты. Одна из них попала в жилой дом, передает телеканал "Россия 24". Возможно, есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения.