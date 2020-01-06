"Мы сами выбираем, кого чествовать": разгул неонацизма на Украине продолжается

На Украине собираются открыть еще один памятник Степану Бандере. Установить его хотят в городе Конотопе — это примерно в 70 километрах от российской границы. Заявление о таких намерениях прозвучало спустя несколько дней после того, как в ряде украинских городов провели ежегодные шествия в честь Бандеры. Героизация националистов уже давно возведена на Украине в ранг государственной политики. В МИД России неоднократно призывали Киев отказаться от подобной порочной практики. На происходящее на Украине отреагировали наконец и некоторые западные дипломаты. Почему они так долго молчали?

В заголовок вынесли слово "буря". В качестве иллюстрации приложили фото с традиционного уже для Киева новогоднего факельного шествия. И даже задались вопросом: мол, неужели Украина чествует националиста Бандеру? Польша-то, оказывается, до сих пор не в курсе.

"Прославление Бандеры и Шухевича на Украине началось не вчера и не сегодня. Начиная с Ющенко, с 2004 года началась активная кампания прославления, присвоения звания Героя Украины в 2010 году. Я как гражданин Украины, находясь тогда в Одессе, не видел такой активной реакции европейских политиков. Она звучит настолько мягко, что звучит как поддержка. Будем так говорить", — отмечает правозащитник Олег Музыка.

Но в этот раз для националистически настроенной части Украины что-то пошло не так. И сразу две дипмиссии – Польши и Израиля — выпустили совместное заявление, в котором призвали не почитать память тех, кого раз и навсегда следовало бы осудить.

"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", — говорится в заявлении.

Может, послы рассчитывали, что языком дипломатических формулировок призовут к разуму. Может, верили, что происходящее – нелепая ошибка. Но официальный представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко расставила точки над i, отметив: "Страна сама имеет право выбирать, кого чествовать". Иначе говоря, Киев прямо намекнул Варшаве: не ваше это дело.

"Если так подумать, в условиях серьезнейшего ухудшения отношений с Россией, которое сегодня происходит у Польши, такие выступления против Украины создают еще большую проблему для Польши и польской власти. Так же можно вообще без союзников остаться!" – комментирует ситуацию политолог Олег Соскин.

Так, в стремлении максимально доходчиво донести свою точку зрения до западных партнеров последователи Степана Бандеры пошли еще дальше. И вот уже небезызвестный националист Олег Тягнибок воинственно пишет: "Не смейте ставить нас перед выбором, кто наши герои". А первый заместитель главы Госкомтелерадио Украины и вовсе предлагает выгнать дипломатов из страны: "Пусть едут послами в Москву. Спокойной жизни им не будет". Звучит как угроза.

"У поляков и у Израиля были определенные надежды на то, что ушел Порошенко — придет новая власть. Пришел новый президент Зеленский. И вместо того, чтобы попробовать навести хоть какой-то элементарный порядок, власти фактически покровительствуют маршам бандеровцев", — подчеркивает писатель Александр Широкорад.

О том, что разгул неонацизма принимает на Украине все более уродливые формы, не раз предупреждали в российском внешнеполитическом ведомстве. Вот и сегодня вновь напоминают: героизация человеконенавистнической идеологии уже два десятка лет ведется при молчаливом попустительстве западных стран, без которого, возможно, глумление над историей не зашло бы так далеко. Впрочем, в Варшаве, судя по всему, все еще надеются разрешить ситуацию простыми увещеваниями. Говорят, что все заявления пресс-секретарь украинского МИДа делала не от лица ведомства, а от своего собственного. Наверное, перегнула. В конце концов, настаивая на своем праве выбирать, кого чествовать, Киев вряд ли противоречит истине. Предпочитая, правда, не помнить, чем именно знамениты герои, которых страна так настойчиво пытается заслужить.