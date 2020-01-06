Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 января 202002:06 Екатерина Миронова

Скандал с компанией Cambridge Analytica набирает обороты

Скандал с компанией Cambridge Analytica набирает обороты

Новый виток скандала с британской фирмой Cambridge Analytica, которая специализируется на избирательных кампаниях в Интернете. В Twitter появились документы, раскрывающие контракты компании с политическими игроками по всему миру. Сообщается, что в рамках этих сделок Cambridge Analytica вмешивалась в выборы и манипулировала общественным мнением. Ранее компанию уличили в использовании персональных данных пользователей Facebook.

100 тысяч документов о вмешательстве в выборы более 60 стран вот-вот появятся в открытом доступе. Несколько материалов об избирательных кампаниях в Малайзии, Кении, Бразилии и Иране уже опубликованы в Twitter-аккаунте HindsightFiles. Авторы указывают: письма и стенограммы им предоставляет Британи Кайзер — бывавшая сотрудница Cambridge Analytica. Это та самая компания, которая незаконно использовала данные миллионов пользователей Facebook для политических манипуляций.

"Я делаю это, чтобы усилить защиту прав на данные и обеспечение соблюдения наших избирательных законов в Интернете по всему миру. Мы все должны стремиться к более этичному цифровому будущему для себя и наших детей", — отмечает Британи Кайзер.

В интервью газете The Guardian Кайзер заинтриговала: будут документы, раскрывающие финансовые схемы американской политики.

"Там есть электронные письма между ключевыми донорами Трампа, где обсуждались способы сокрытия пожертвований через ряд финансовых механизмов. Эти документы разоблачают всю сеть незаконного финансирования американской политики", — говорит Британи Кайзер.

О впечатляющих масштабах работы Cambridge Analytica впервые заговорили два года назад. В марте 2018 года британские журналисты встречались с топ-менеджерами компании и снимали беседы на скрытую камеру. Ничего не подозревающие руководители признались, что вмешивались в 200 избирательных компаний в разных странах мира.

Позже в Cambridge Analytica все опровергли, заявив, что якобы подшутили над журналистами. Впрочем, по данным самого Facebook, компания незаконно заполучила информацию о 50 миллионах пользователей. А это открывает большие возможности для любого манипулирования, в том числе и политического.

"Когда вы используете социальные сети, вы помещаете там много информации. Это можно изучить и обработать. Компьютер собирает информацию со всех сторон. И это может влиять на ваше поведение", — рассказывает бывший работник Cambridge Analytica Крис Уайли.

В мае 2018 года Cambridge Analytica обанкротилась. Но, по мнению экспертов, системы сбора и использования личной информации в социальных сетях — это уже данность. И пользователи сами дают на это согласие.

"Мы сами даем разрешение, когда нажимаем кнопку "пользовательское соглашение" и "согласны". Либо, когда приложение запустится, мы даем ему право собрать данные. Особенно это касается тестов. Проходим многочисленные и хватаемся", — объясняет специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Похоже, достаточно информации в Cambridge Analytica собрали у пользователей с Украины. Также Британи Кайзер пообещала опубликовать доказательства того, что ее компания в 2017 году поддерживала одну из украинских партий. Какую конкретно, разоблачительница не назвала.

Сейчас

18:37

Геннадий Пискунов умер в больнице

18:36

Иран пригрозил США ударом в эфире CNN

17:49

Лыжник Большунов впервые стал победителем многодневки "Тур де Ски"

17:34

Парламент Ирака высказался за прекращение иностранного военного присутствия в стране

16:54

Американская коалиция приостановила подготовку иракских бойцов

16:01

Непряева завоевала серебро лыжной многодневки "Тур де Ски"

15:41

Украинские военные подорвались на собственной мине

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Иран пригрозил США ударом в эфире CNN

Иран пригрозил США ударом в эфире CNN

7 часов назад
Лыжник Большунов впервые стал победителем многодневки "Тур де Ски"

Лыжник Большунов впервые стал победителем многодневки "Тур де Ски"

8 часов назад
Обстрел "зеленой зоны" Багдада: три человека получили ранения

Обстрел "зеленой зоны" Багдада: три человека получили ранения

1 час назад
Эрдоган: власти Турции начали отправку военных в Ливию

Эрдоган: власти Турции начали отправку военных в Ливию

2 часа назад

Трансляции

23:00

Рождество Христово. Богослужение в Храме Христа Спасителя
Все трансляции
Молодые российские хоккеисты уступили канадцам в драматичном финале чемпионата мира

Молодые российские хоккеисты уступили канадцам в драматичном финале чемпионата мира

2 часа назад
Парламент Ирака высказался за прекращение иностранного военного присутствия в стране

Парламент Ирака высказался за прекращение иностранного военного присутствия в стране

8 часов назад
Гроб с телом Сулеймани везут через всю страну

Гроб с телом Сулеймани везут через всю страну

5 часов назад
Иран снимает с себя обязательства по ядерной сделке

Иран снимает с себя обязательства по ядерной сделке

4 часа назад
Генсек НАТО объявил о срочном заседании Североатлантического совета

Генсек НАТО объявил о срочном заседании Североатлантического совета

6 часов назад
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы

Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы

4 часа назад
Греция и Северная Македония получили газ по "Турецкому потоку" вслед за Болгарией

Греция и Северная Македония получили газ по "Турецкому потоку" вслед за Болгарией

9 часов назад
Спасатели вызволили заблудившихся рыбаков из снежного плена

Спасатели вызволили заблудившихся рыбаков из снежного плена

6 часов назад
Авария в Жулебино: пострадали трое

Авария в Жулебино: пострадали трое

6 часов назад
Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

8 часов назад
В Минске ищут расчленителя, утопившего руки своей жертвы в реке

В Минске ищут расчленителя, утопившего руки своей жертвы в реке

7 часов назад
Неудачные цифры и опасное движение: Трамп грозит Ирану ураганом твитов

Неудачные цифры и опасное движение: Трамп грозит Ирану ураганом твитов

5 часов назад
Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

Зрители с восторгом отзываются о "Вторжении"

04.01.2020 21:30
Сериал "Крепостная": борьба за счастье, любовь и достоинство

Сериал "Крепостная": борьба за счастье, любовь и достоинство

04.01.2020 14:24
"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

"Холоп" собрал в прокате больше миллиарда

04.01.2020 12:53
"Путин. 20 лет": самые яркие моменты 2003 года

"Путин. 20 лет": самые яркие моменты 2003 года

03.01.2020 21:19
811
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

30.12.2019 08:22
"Не опускайте руки!" Ушел из жизни Андрей Павленко

"Не опускайте руки!" Ушел из жизни Андрей Павленко

5 часов назад
Туристов с маленькими детьми эвакуировали с камчатского вулкана в разгар бури

Туристов с маленькими детьми эвакуировали с камчатского вулкана в разгар бури

5 часов назад
Тель-Авив обвинили в затоплении Газы дождевой водой

Тель-Авив обвинили в затоплении Газы дождевой водой

6 часов назад
Шведы оставили финнов без медалей молодежного чемпионата мира

Шведы оставили финнов без медалей молодежного чемпионата мира

6 часов назад
Киселёв и Пушков оценили заявление Трампа

Киселёв и Пушков оценили заявление Трампа

7 часов назад
"Магнитка" продлила победную серию в КХЛ, обыграв "Сибирь"

"Магнитка" продлила победную серию в КХЛ, обыграв "Сибирь"

7 часов назад
Геннадий Пискунов умер в больнице

Геннадий Пискунов умер в больнице

7 часов назад
Гон сбежал от японцев, но на горизонте новые проблемы

Гон сбежал от японцев, но на горизонте новые проблемы

7 часов назад
"Дакар"-2020. Экипаж Шибалова выиграл первый этап ралли-рейда

"Дакар"-2020. Экипаж Шибалова выиграл первый этап ралли-рейда

7 часов назад
МИД РФ не стал говорить о кандидатах в послы на Украине

МИД РФ не стал говорить о кандидатах в послы на Украине

8 часов назад
Помпео прокомментировал угрозы Трампа

Помпео прокомментировал угрозы Трампа

8 часов назад
Акула убила дайвера у лодки, в которой была его подруга

Акула убила дайвера у лодки, в которой была его подруга

8 часов назад
Илья Авербух рассекретил гонорары фигуристов, участвующих в ледовых шоу

Илья Авербух рассекретил гонорары фигуристов, участвующих в ледовых шоу

8 часов назад
Задержанный после погони наркоман попросил у полицейских дозу

Задержанный после погони наркоман попросил у полицейских дозу

8 часов назад
Фазель: WADA подтвердило – молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в России

Фазель: WADA подтвердило – молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в России

9 часов назад
Американская коалиция приостановила подготовку иракских бойцов

Американская коалиция приостановила подготовку иракских бойцов

9 часов назад
Пять человек, в том числе – трое детей, пострадали в ДТП в Татарстане

Пять человек, в том числе – трое детей, пострадали в ДТП в Татарстане

9 часов назад
Молодой человек погиб, спасая женщину от грабителя в Нижегородской области

Молодой человек погиб, спасая женщину от грабителя в Нижегородской области

9 часов назад
Горячкина начала поход за шахматной короной с ничьей

Горячкина начала поход за шахматной короной с ничьей

9 часов назад
Партия Порошенко готовит запросы по Доктору Албану и Федору Добронравову

Партия Порошенко готовит запросы по Доктору Албану и Федору Добронравову

9 часов назад
Бут озвучил свою версию убийства Сулеймани и рассказал о самочувствии

Бут озвучил свою версию убийства Сулеймани и рассказал о самочувствии

9 часов назад
Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup

Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup

9 часов назад
Россиян ждет аномальное Рождество

Россиян ждет аномальное Рождество

10 часов назад
Зеленского "поймали" в роскошном отеле-дворце

Зеленского "поймали" в роскошном отеле-дворце

10 часов назад
Санчесу не доверили премьерское кресло

Санчесу не доверили премьерское кресло

10 часов назад
Шарапова пожертвует 25 тысяч долларов на тушение пожаров в Австралии

Шарапова пожертвует 25 тысяч долларов на тушение пожаров в Австралии

10 часов назад
Ученые посоветовали соки, снижающие давление и укрепляющие сосуды

Ученые посоветовали соки, снижающие давление и укрепляющие сосуды

11 часов назад
Samsung представит новые смартфоны-флагманы 11 февраля

Samsung представит новые смартфоны-флагманы 11 февраля

12 часов назад
Москва обратила внимание Запада на "человеконенавистническую идеологию" Киева

Москва обратила внимание Запада на "человеконенавистническую идеологию" Киева

12 часов назад
ЧП на острове Русский: около 30 машин местных рыбаков провалились под лед

ЧП на острове Русский: около 30 машин местных рыбаков провалились под лед

12 часов назад
Солнце и Земля максимально сблизились

Солнце и Земля максимально сблизились

13 часов назад
Что почитать в праздники: самые яркие курьезы и автодичь-2019!

Что почитать в праздники: самые яркие курьезы и автодичь-2019!

13 часов назад
Роспотребнадзор уточнил, чего не есть в ресторане и что делать при отравлении

Роспотребнадзор уточнил, чего не есть в ресторане и что делать при отравлении

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку