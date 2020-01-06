Скандал с компанией Cambridge Analytica набирает обороты

Новый виток скандала с британской фирмой Cambridge Analytica, которая специализируется на избирательных кампаниях в Интернете. В Twitter появились документы, раскрывающие контракты компании с политическими игроками по всему миру. Сообщается, что в рамках этих сделок Cambridge Analytica вмешивалась в выборы и манипулировала общественным мнением. Ранее компанию уличили в использовании персональных данных пользователей Facebook.

100 тысяч документов о вмешательстве в выборы более 60 стран вот-вот появятся в открытом доступе. Несколько материалов об избирательных кампаниях в Малайзии, Кении, Бразилии и Иране уже опубликованы в Twitter-аккаунте HindsightFiles. Авторы указывают: письма и стенограммы им предоставляет Британи Кайзер — бывавшая сотрудница Cambridge Analytica. Это та самая компания, которая незаконно использовала данные миллионов пользователей Facebook для политических манипуляций.

"Я делаю это, чтобы усилить защиту прав на данные и обеспечение соблюдения наших избирательных законов в Интернете по всему миру. Мы все должны стремиться к более этичному цифровому будущему для себя и наших детей", — отмечает Британи Кайзер.

В интервью газете The Guardian Кайзер заинтриговала: будут документы, раскрывающие финансовые схемы американской политики.

"Там есть электронные письма между ключевыми донорами Трампа, где обсуждались способы сокрытия пожертвований через ряд финансовых механизмов. Эти документы разоблачают всю сеть незаконного финансирования американской политики", — говорит Британи Кайзер.

О впечатляющих масштабах работы Cambridge Analytica впервые заговорили два года назад. В марте 2018 года британские журналисты встречались с топ-менеджерами компании и снимали беседы на скрытую камеру. Ничего не подозревающие руководители признались, что вмешивались в 200 избирательных компаний в разных странах мира.

Позже в Cambridge Analytica все опровергли, заявив, что якобы подшутили над журналистами. Впрочем, по данным самого Facebook, компания незаконно заполучила информацию о 50 миллионах пользователей. А это открывает большие возможности для любого манипулирования, в том числе и политического.

"Когда вы используете социальные сети, вы помещаете там много информации. Это можно изучить и обработать. Компьютер собирает информацию со всех сторон. И это может влиять на ваше поведение", — рассказывает бывший работник Cambridge Analytica Крис Уайли.

В мае 2018 года Cambridge Analytica обанкротилась. Но, по мнению экспертов, системы сбора и использования личной информации в социальных сетях — это уже данность. И пользователи сами дают на это согласие.

"Мы сами даем разрешение, когда нажимаем кнопку "пользовательское соглашение" и "согласны". Либо, когда приложение запустится, мы даем ему право собрать данные. Особенно это касается тестов. Проходим многочисленные и хватаемся", — объясняет специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Похоже, достаточно информации в Cambridge Analytica собрали у пользователей с Украины. Также Британи Кайзер пообещала опубликовать доказательства того, что ее компания в 2017 году поддерживала одну из украинских партий. Какую конкретно, разоблачительница не назвала.