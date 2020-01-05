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5 января 202023:25

"Вашингтон" добился волевой победы над "Сан-Хосе"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" и "Сан-Хосе Шаркс". "Вашингтон" смог добиться победы в дополнительное время с результатом 5:4.

"Сан-Хосе" вел в счете на протяжении больше части основного времени. На 59 минуте "акулы" были впереди 4:2 и, казалось, ничего не помешает им победить. Но "Вашингтон" снял вратаря, и эта мера принесла успех. В течении минуты Якуб Врана и Ти Джей Оши сумели сравнять счет. Последнему ассистировал Евгений Кузнецрв.

В дополнительной пятиминутке удача улыбнулась "Вашингтону". Ларс Эллер забросил пятую шайбу в ворота "Сан-Хосе" и принес "Кэпиталз" победу со счетом 5:4.

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