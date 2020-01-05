Молодые российские хоккеисты уступили канадцам в драматичном финале чемпионата мира

В чешской Остраве завершился чемпионат мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет. В финале сборная Канады со счетом 4:3 победила сборную России и выиграла золотые медали. Россиянам досталось серебро.

Первый период прошел при игровом преимуществе сборной России, но завершился со счетом 0:0. Первая шайба была заброшена в середине второй 20-минутке. Никита Александров в большинстве подправил шайбу в сетку после броска защитника Егора Замуды. Канадцы отыгрались через минуту, когда имела на площадке на двух хоккеистов больше. Гол на счету Дилана Козенса. Но наш капитан Григорий Денисенко добил шайбу в ворота. После двух периодов сборная России впереди 2:1.

В середине третьего периода Максим Соркин забросил третью шайбу. Казалось, золотые медали достанутся сборной России. Но рикошет от конька Коннора Макмайкла и канадцы сократили отставание. Затем Барртет Хэйтон реализовал численное преимущество и сделал счет равным. А за три минуты до конца основного времени Экил Томас впервые вывел сборную Канады вперед.

Сборная России отчаянно пыталась спасти игру, но удача была на стороне сборной Канады, которая стал первым чемпионом мира в новом году. Это 18 чемпионский титул "кленовых листьев". Российская команда в десятый раз завоевала серебряные награды.