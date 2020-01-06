Российский защитник Романов вошел в символическую сборную молодежного чемпионата мира

В Чехии завершился чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных. Чемпионом стала сборная Канады, обыгравшая в драматичном финале российскую команду с результатом 4:3. Бронзовые медали достались шведам.

Организаторы чемпионата составили символическую сборную турнира. В нее вошли вратарь Джоэл Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Алексис Лафренье и Барретт Хэйтон (оба — Канада). Александр Романов сыграл на чемпионате шесть встреч и отдал в них четыре голевых передачи.

Лучшим бомбардиром стал швед Самуэль Фагемо, забросивший 8 шайб и сделавший 5 передач, что принесло ему в сумме 13 очков. Самым ценным игроком признан канадец Алексис Лафренье.