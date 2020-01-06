Иранские ракетные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности

Ракетные силы Ирана находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на анонимного американского чиновника.

Как подчеркивает источник, пока невозможно определить, является ли эта боевая готовность оборонительной или наступательной.

Чиновник не предоставил никаких деталей, но отметил, что Соединенные Штаты Америки пристально следят за развитием ситуации.

В ночь на 3 января текущего года в районе международного аэропорта Багдада США провели операцию против Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандиса (Вашингтон считает их причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года).

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить Соединенным Штатам за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести сильный и быстрый удар по 52 целям Ирана в случае атаки американцев, напоминает РИА Новости.

Мировое сообщество обратилось к Ирану и США с призывом к сдержанности.