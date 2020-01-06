Бундесвер принял решение о приостановке ротации контингента в Ираке

Генеральный командующий Бундесвера решил приостановить ротацию контингента в Ираке, участвующего в международной миссии по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).

Ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны, напоминает телеканал "Россия 24".

До настоящего времени министерство обороны ФРГ не собиралось отменять отправку в страну около 60 специалистов, несмотря на обострение ситуации после авиаударов, нанесенных США. Предполагалось, что туда поедут военные специалисты из Торгелова (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). 4 января представители оперативного командования Бундесвера подтвердили, что их переброска "уже идет".