Валерий Брагин не знает, продолжит ли он работу с хоккейной молодежкой

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин пока не знает, останется ли он на своем посту. Брагин пока не готов обсуждать возможность продления контракта.

Двухлетний контракт с Валерием Брагиным был заключен в 2018 году и предусматривал возможность продления на такой же срок. Но пока тренер не знает – останется ли он руководить молодежкой. "Я никогда не обсуждаю эту тему. Не вижу в этом смысла. Хочу ли я продолжить работу? Сейчас я ничего не хочу сейчас", — приводит слова Брагина РИА Новости.

Незадолго до начала чемпионата тренерский штаб пополнили двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов и олимпийский чемпион Николай Хабибулин. Федерация хоккея России хотела бы, что указанные специалиста работали с Валерием Брагиным и дальше. Это подтвердил ТАСС первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг