Лидеры ФРГ, Франции и Британии призывают Ирак поддержать коалицию против ИГИЛ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратились к властям Ирака с призывом обеспечить необходимую поддержку антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, опубликованном в Twitter официальным представителем кабинета министров ФРГ Штеффеном Зайбертом вечером 5 января.

В заявлении отмечается, что сохранение коалиции имеет важное значение. Лидеры трех стран подтвердили свою приверженность продолжению борьбы против террористов "Исламского государства" (запрещена в России), передает ТАСС.

Ранее парламент Ирака проголосовал за резолюцию, обязывающую правительство "положить конец военному присутствию иностранных сил в стране", а также прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, которое было заключено с силами международной террористической коалиции.

В решении парламента отмечается, что правительство республики должно предпринять практические шаги по прекращению иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства Ирака, а также отзыву запроса в антитеррористическую коалицию касательно оказания помощи в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России).