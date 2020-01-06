Валерий Брагин: сборная России показала лучший хоккей на турнире

Молодежная сборная России заняла второе место на завершившемся в Чехии чемпионате мира. В финале наши молодые хоккеисты уступили сборной Канады 3:4, ведя в счете 3:1.

Главный тренер россиян Валерий Брагин остался доволен игрой своих подопечных. "Наша команда показывала лучший хоккей на турнире. Убежден, мы должны продолжать играть в этом стиле. Но сегодня мы помогли сопернику выиграть финал", — приводит слова Брагина ТАСС.

"В этой команде очень много перспективных хоккеистов. Вся линия обороны, в атаке — человек семь-восемь", — сказал Брагин. Также тренер отметил, что у него не было противоречий в работе с новыми помощниками Игорем Ларионовым и Николаем Хабибулиным. Тренерский штаб был единомышленниками. Если бы были лебедем, раком и щукой, такой игры бы не было".