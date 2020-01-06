6 и 7 января ряд улиц в Москве перекроют в связи с праздничными службами

В связи с проведением праздничных служб на Рождество ряд улиц в центре Москвы перекроют 6 и 7 января. Об этом сообщили представители пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

Как уточняется, Соймоновский проезд и улица Волхонка от Бульварного кольца до улицы Ленивка будут перекрыты, но с сохранением движения городского транспорта с 18:00 до 20:00 6 января. С 20:00 до 04:00 7 января эти участки будут полностью закрыты для всех видов транспорта, передает РИА Новости.

Также с 6:00 6 января до 21:00 7 января для движения транспорта будет полностью перекрыт Елоховский проезд.