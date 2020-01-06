В Индии начались массовые студенческие протесты после нападения на университет в Нью-Дели

В ночь на понедельник, 6 января, в различных городах Индии начались массовые студенческие акции протеста после того, как в воскресенье неизвестные в масках устроили погром в университете имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели. В результате нападения более 40 человек получили ранения. По данным телеканала NDTV, протесты проходят в Алигархе, Калькутте, Мумбаи, Пуне, Хардарабаде.

Студенты требуют немедленного наказания виновных в нападении. В Нью-Дели несколько сот человек собрались на акцию у штаб-квартиры полиции города. Они обвиняют правоохранителей в бездействии и попустительстве погромщикам, передает ТАСС.

Вечером 5 января толпа из 50-70 людей в масках напала на кампус университета имени Джавахарлала Неру. Преступники избивали студентов и преподавателей, били стекла, громили автомобили. Около 30 студентов и 12 преподавателей и профессоров получили травмы различной степени тяжести.

Среди пострадавших – много студентов, которые принадлежат к левым движениям. Как предполагают студенты вуза, погром могли учинить члены правых молодежных организаций. Например, подозревается студенческая организация "Акхил бхаратия видьяртхи паришад".

Инцидент произошел на фоне противостояния между администрацией университета и студентами по поводу резкого повышения платы за общежитие. Оно вызвало недовольство учащихся, а также ряда преподавателей. Как отмечают студенты, нововведение увеличило их ежемесячные расходы в три раза, в связи с чем многие учащиеся из бедных семей больше не могут продолжать учебу.