В Орловской области 12-летний мальчик умер, упав с качелей и ударившись головой

Мальчик 12 лет, приехавший с мамой из Калужской области на Орловщину в гости к бабушке, упав с качелей, получил травму, несовместимую с жизнью. Врачи скорой помощи, приехавшие на место происшествия, констатировали мгновенную смерть.

Полицейские, следователи и криминалисты в очередной раз прибыли на территорию парка "Юность", расположенного в Хотынце, чтобы продолжить следственные действия. В момент трагедии на детской площадке и рядом с ней было много людей, так что у следователей нет недостатка в очевидцах. Как удалось выяснить, четверо подростков завладели качелями для инвалидов-колясочников. Один из мальчиков упал с качелей, получил травму головы и скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Мать погибшего мальчика считает, что гибель ее сына можно было предотвратить. Ведь за три недели до случившегося на новой игровой площадке уже пострадал ребенок, сообщает ГТРК "Орёл".

В настоящее время продолжаются допросы очевидцев инцидента, изъята техническая документация, определяется круг ответственных лиц.