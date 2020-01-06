Трамп: если Багдад будет вести себя враждебно, мы введем значительные санкции

Если Ирак проявит враждебность по отношению к Соединенным Штатам Америки, американские власти введут санкции. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолета, следуя в Вашингтон из Флориды.

Как отметил Трамп, очень значительные санкции будут введены в случае проявления какой-либо враждебности или чего-то, что покажется США неприемлемым.

Данное заявление Трамп сделал в ответ на просьбу прокомментировать решение парламента Ирака касательно вывода иностранных войск с территории страны.

Трамп отметил, что войска США не покинут Ирак, пока Багдад не заплатит Вашингтону за авиабазу, построенную там. По словам Трампа, эта авиабаза очень дорогая, на ее строительство были потрачены миллиарды долларов.

5 января на экстренном заседании депутаты Совета представителей парламента Ирака приняли резолюцию, обязывающую правительство положить ко6нец военному присутствию иностранных сил в стране.

Заседание проходило на фоне обострения обстановки в республике после серии ударов США на территории Ирака, напоминает ТАСС. 3 января Пентагон сообщил о нанесении ракетного удара в районе багдадского аэропорта. В результате атаки погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил: будет сделано все, чтобы отомстить за Сулеймани.