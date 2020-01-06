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Ядерная программа Ирана 1 час назад

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6 января 202005:44

Лидеров стран Европы беспокоит негативная роль Ирана на Ближнем Востоке

Лидеров стран Европы беспокоит негативная роль Ирана на Ближнем Востоке

Европа обеспокоена действиями Тегерана на Ближнем Востоке. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили, что оценивают роль Ирана как негативную.

Лидеры трех стран призывают Иран отказаться от всех мер, которые, по их оценке, противоречат ядерной сделке, сообщает телеканал "Россия 24".

Тегеран сообщил о новом этапе сокращения обязательств по так называемому Совместному всеобъемлющему плану действий, из которого в одностороннем порядке вышли Соединенные Штаты Америки. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что при этом иранская ядерная программа останется под строгим международным контролем.

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