Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса. Сгорели две тысячи жилых домов и тысячи хозяйственных построек. По меньшей мере 17 человек погибли, есть пропавшие без вести.

В некоторых районах страны задымление настолько плотное, что тушить пожары с воздуха невозможно, сообщает телеканал "Россия 24".

По предварительным данным, погибли сотни тысяч животных, в их числе и местные сумчатые — коалы. Жителей нескольких регионов пришлось эвакуировать. Часть побережья закрыта для туристов.

Лесные пожары охватили Австралию еще в октябре 2019 года. Справиться с ними не удается до сих пор.