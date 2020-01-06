Президентские выборы в Хорватии: победил оппозиционный кандидат Миланович

В Хорватии состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович. Он набрал более 50 процентов голосов.

Его соперница — действующий хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович – набрала чуть больше 47 процентов голосов. Она уже поздравила Милановича с победой и заявила, что ожидает цивилизованной передачи власти.

Зоран Миланович займет президентский пост на ближайшие пять лет. За этот срок он намерен развивать партнерские отношения с США и странами Западной Европы.