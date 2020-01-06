Оппозиция Венесуэлы вновь назначила Гуайдо главой парламента

В Венесуэле сторонники оппозиционера Гуайдо — в смятении: их лидер смещен с поста спикера парламента. По итогам голосования его место занял провластный депутат Луис Парра.

В ответ оппозиция устроила повторное голосование — нелегитимное. Собрались уже не в парламенте, а в редакции одной из газет. А сторонников законного президента Мадуро на свое мероприятие просто не пустили. И на собственных "выборах", разумеется, отдали предпочтение Хуану Гуайдо.

Он давно уже объявил себя еще и временным президентом Венесуэлы. С чем официальный Каракас, естественно, не согласен. Притязания Гуайдо там считают незаконными, а его самого называют "марионеткой США", напоминает телеканал "Россия 24".