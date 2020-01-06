Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее

Ставки по ипотеке в России — на историческом минимуме. И все же по итогам 2019 года объем выдачи займов немного сократился. Ожидать ли ипотечного бума в наступившем году? И каковы тенденции на рынке недвижимости?

Время делать ставки на недвижимость. Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше. Это исторический минимум. А подготовил фундамент Центробанк. В 2019 году он снизил ставку до 6,25. Минус полтора процента за год. Поэтому крупнейшие игроки на рынке и начали делать более выгодные предложения.

Ключи от квартиры получили 3 миллиона семей. Примерно половина обратилась за помощью в банк и взяла займ.

Если посмотреть на общий объем выдачи ипотеки, он немного сократился по сравнению с 2018 годом. Что касается будущего, оно действительно светлое. Так считают основные игроки рынка.

Стоимость жилья в среднем по стране выросла на 8 процентов за 2019 год. В некоторых регионах она осталась на прежнем уровне. В России появилось примерно 80 миллионов новых квадратных метров. А дальше — будет больше.

Истории с обманутыми дольщиками ушли в прошлое. Летом заработал механизм проектного финансирования. В чем его суть? Покупатели больше не отдают деньги застройщику напрямую, а перечисляют их на специальный эскроу-счет. Под него девелопер берет кредит в банке. Доступ к средствам получает только после сдачи объекта. Добросовестным компаниям теперь работать легче. Если трудности и возникают, государство готово помочь.

На рынке жилья есть несколько тенденций. Все чаще россияне покупают квартиры под ключ, с полной отделкой. Особенно если речь об ипотечных заемщиках. Ведь так получается дешевле — не надо брать еще один кредит на ремонт.

Строительство единичных домов — не в моде. Девелоперы создают жилые комплексы. На закрытой территории все под рукой — спортивные площадки, детские сады, рестораны и парковые зоны. Так россиянам комфортнее жить, а компаниям — выгоднее работать.