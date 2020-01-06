Коррупция и допинг: журналист Зеппельт нашел новую мишень

Известный немецкий журналист Хайо Зеппельт снял документальный фильм, в котором обвинил главу Международной федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна в покрывательстве допинга и участии в коррупционных схемах. Он был показан телеканалом ARD 5 января.

Зеппельт сообщил, что с 1992 года Международным олимпийским комитетом было переведено более 23 миллионов долларов Международной федерации тяжелой атлетики. Глава IWF Аян стал инициатором перевода части платежей на банковские счета в Швейцарии, которые не были указаны в финансовой отчетности федерации.

Кроме того, журналист утверждает, что допинг-контроллеры из Венгерского антидопингового агентства, которому IWF поручала работу на многих значимых международных турнирах, брали деньги со спортсменов, чтобы не обнародовать данные о найденных в их пробах запрещенных препаратах.

В Международной федерации тяжелой атлетики уже отреагировали на показанный 5 января документальный фильм Зеппельта. Как сообщает РИА Новости, IWF в ближайшее время намерено провести собственное расследование.