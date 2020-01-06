В Грузии погиб под лавиной турист из России

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета — Мтианети) попал под лавину и погиб российский турист. По сообщению пресс-службы МВД Грузии, это произошло накануне, однако найти его спасателям удалось лишь сегодня, 6 января.

Туриста из России был обнаружен мертвым, передает ТАСС. Его тело доставили на экспертизу. МВД Грузии расследует произошедшее по статье Уголовного кодекса страны "Причинение смерти по неосторожности".