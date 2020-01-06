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6 января 202009:39

Определились соперники российской молодежки на чемпионате мира-2021

twitter.com

Международная федерация хоккея на официальном сайте опубликовала состав групп молодежного чемпионата мира, который состоится в 2021 году в Канаде. Российская сборная сыграет на групповом этапе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

В другой группе сразятся хоккеисты из Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Молодежный чемпионат мира-2021 пройдет с 26 декабря по 5 января в двух канадских городах – Эдмонтоне и Ред-Дире.

Напомним, что на прошедшем в Чехии мировом первенстве сборная России завоевала серебряные медали, уступив в финале представителям Канады.

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