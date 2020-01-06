Федор Смолов попал в сферу интересов "Эспаньола"

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 29-летнего футболиста хотели бы видеть в своем клубе руководители "Эспаньола".

Об интересе испанцев к россиянину сообщило издание Diario La Grada. Сообщается, что основной целью испанского клуба является игрок "Бенфики" Рауль де Томас. Однако, если договориться с ним не удастся, "Эспаньол" готов рассмотреть кандидатуру Смолова.

В нынешнем сезоне форвард "железнодорожников" провел 29 встреч, в которых записал на свой счет четыре мяча и столько же голевых передач.