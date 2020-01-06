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6 января 202010:59

Триумф Мендеса и Тарантино: в Лос-Анджелесе вручили "Золотой глобус"

Global Look Press

В отеле "Беверли-Хилтон" в Лос-Анджелесе наградили лауреатов премии "Золотой глобус", присуждаемой ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Премия, в США уступающая по престижности только "Оскару", вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях.

В двух самых престижных номинациях победила военная драма "1917" Сэма Мендеса: режиссер получил заветную статуэтку за лучшую режиссерскую работу, а сама лента была признана лучшим драматическим фильмом.

Разочарование ждало фильм "Ирландец" знаменитого Мартина Скорсезе: ленте, выдвинутой в пяти номинациях, включая лучший драматический фильм, не досталось ни одной статуэтки.

Фильм "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино был награжден в номинации "Лучшая комедия или мюзикл". Сам Тарантино получил награду в номинации "Лучший сценарий", передает ТАСС. В главных ролях в ленте Тарантино снялись Леонардо ДиКаприо, Марго Робби и Брэд Питт. Последний в итоге получил "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана в художественном фильме".

Лучшим фильмом на иностранном языке признаны "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Награды за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом фильме получили Хоакин Феникс ("Джокер") и Рене Зеллвегер ("Джуди").

Лучшей мужской ролью в комедии или мюзикле признана работа британца Тэрона Эджертона, сыгравшего главную роль в фильме "Рокетмен" о становлении и творчестве Элтона Джона.

В номинации "Лучший телесериал или телефильм" награды удостоился американский мини-сериал "Чернобыль", а победу в номинации "Лучший драматический телесериал" одержали "Наследники" режиссера Марка Майлода.

Мультфильм "Потерянное звено" режиссера Криса Батлера получил награду в номинации "Лучший анимационный фильм", обойдя "Холодное сердце 2", "Как приручить дракона 3", "Короля Льва" режиссера Джона Фавро и "Историю игрушек 4".

Специальной премии имени Сесила Демилля за заслуги в кинематографе удостоен американский актер и режиссер Том Хэнкс, а премию имени Кэрол Бернетт за выдающийся вклад в развитие телевидения получила американская актриса и телеведущая Эллен Дедженерес.

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