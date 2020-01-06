Передача Тренина не помогла "Нэшвиллу" одолеть "Анахайм"

Матчем между "Анахайм Дакс" и "Нэшвилл Предаторз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Хищники" на выезде уступили "уткам" по буллитам со счетом 4:5. У гостей одно очко за голевой пас записал в свой актив российский форвард Яков Тренин.

В составе победителей дубль оформил Адам Хенрик. Также за хозяев льда отличились Кэм Фаулер и Даниэль Спронг. Автором победного буллита стал Райан Гетцлаф.

За "Нэшвилл" две шайбы забросил Крэйг Смит. Помимо него голами отметились Остин Уотсон и Рокко Гримальди.