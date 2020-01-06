ДТП в Тюменской области: два человека погибли, семь пострадали

На 266-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области​​​ произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут, и грузовика ISUZU.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в результате происшествия два человека погибли. Установлено, что это водитель и пассажир грузовика. Семь человек получили травмы различной степени тяжести. Все травмированные – пассажиры автобуса, передает РИА Новости.

Уже известно, что в автобусе находились 30 пассажиров, все они рабочие.

По предварительным данным, автобус совершал разворот на автодороге, вероятно, водитель не убедился в безопасности маневра и не пропустил ехавший в это время по дороге грузовик.

В настоящее время движение на этом отрезке дороги осуществляется по одной полосе в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ГИБДД. Личности погибших устанавливаются.