Тело 16-летней девушки без верхней одежды нашли у железной дороги на Урале

В Свердловской области в окрестностях поселка Белоярский обнаружили тело 16-летней девушки без верхней одежды. Информацию подтвердили в региональном управлении СКР.

Страшную находку утром 4 января сделал проезжавший мимо на снегоходе мужчина, он же вызвал на место стражей порядка. Вскрытие показало, что причиной смерти стало общее переохлаждение. Следов насилия или повреждений на теле не обнаружили, личные вещи остались нетронуты.

Сейчас следователи пытаются установить причины, по которым девушка налегке покинула свой дом и отправилась на прогулку вдоль железной дороги. Интересуют их и условия, в которых воспитывалась погибшая.