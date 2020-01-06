На открытии торгов на Мосбирже курс рубля к доллару и евро снизился

На открытии торгов Московской биржи курс доллара США к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов поднялся на 17 копеек и составил 62 рубля 27 копеек.

Также вырос и курс евро — на 6 рублей 25 копеек. Теперь за евро дают 69 рублей 37 копеек, передает "Интерфакс".

По мнению экспертов, снижение рубля происходит на фоне негативной конъюнктуры мировых рынков капитала после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных на аэропорт Багдада. Опасения возникновения нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке привело к нестабильности мировых рынков.

Есть и небольшой плюс для национальной валюты – отмечается рост цен на нефть. Нефть резко подорожала 3 января после сообщения о гибели иранского генерала Сулеймани.

Торги на лондонской бирже ICE Futures по мартовским фьючерсам на нефть Brent начались с отметки 70,19 долларов за баррель. Также до 64,30 долларов за баррель подорожал фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи.

Для нефтяного рынка одним из ключевых рисков является блокировка Ираном Ормузского пролива, по которому осуществляется экспорт значительной доли нефти, добываемой странами Персидского залива.