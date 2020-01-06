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6 января 202012:55

Аксенов назвал рост турпотока с Украины признанием российского статуса Крыма

Global Look Press

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал рост туристического потока с Украины признанием гражданами соседней страны российского статуса Крыма. Об этом глава региона написал на своей странице в "Фейсбуке".

Подводя итоги туристического сезона-2019, Аксенов отметил что за год Крым посетили почти 7,5 миллиона туристов. Это на 9% больше, чем в 2018 году. Среди иностранных гостей Крыма по-прежнему лидируют граждане Украины — за год на полуострове отдохнули более 1,1 миллиона украинцев. Аксенов назвал этот факт "своеобразным народным голосованием" по вопросу признания российского статуса Крыма. Аксенов добавил, что порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, по 4% — из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно — из Эстонии и Азербайджана. Среди гостей Крыма в 2019 году стали граждане Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других стран.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 миллиона человек, что на 28% больше, чем годом ранее.

Как добавил Аксенов, курортную инфраструктуру в Крыму предстоит модернизировать, хотя и сейчас Крым привлекает туристов адекватными ценами и качеством услуг. Сейчас обсуждается возможность привлечения для этих целей дешевых и долгосрочных банковских кредитов. Аксенов указал, что продавать туристические возможности полуострова необходимо без ущерба экологии и в интересах всех крымчан.

 

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