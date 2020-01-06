Следователи проверяют обстоятельства гибели жительницы Омска, разбившейся на тюбинге

Сотрудники Следственного комитета проверяют обстоятельства гибели 45-летней женщины, погибшей в результате неудачной поездки на тюбинге в Омске.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 5 января, на территории Советского парка культуры и отдыха.

Дама решила прокатиться на надувных санках по лыжероллерной трассе, но врезалась в бетонный столб и получила серьезную черепно-мозговую травму.

Пострадавшая была госпитализирована и скончалась в больнице в понедельник, 6 января.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, в рамках которой правоохранителям предстоит установить все обстоятельства гибели женщины и принять решение о возбуждении уголовного дела.