Поклонская предложила альтернативу памятнику Бандере

Часовню вместо памятника Бандере предложила установить на границе России Украины зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп. Монумент планируется установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".

Поклонская назвала эту идею бредом и предложила вместо памятника псевдогерою возвести часовню, которая станет символом новой жизни и отношений между государствами. Она отметила, что эти идеи не имеют никакого отношения к обычным украинцам.

Депутат считает, что украинский национализм стал "настоящей болезнью, которую пора внести в медицинские справочники по психиатрии".

В 2015 года президент Украины Петр Порошенко дал "Организации украинских националистов" статус "борцов за независимость", а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты убили тысячи гражданских лиц". Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.