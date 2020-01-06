Китай призывает США прекратить "военные авантюры"

Военные авантюры США ведут к напряжению ситуации на Ближнем Востоке — об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая. Там призвали Штаты не применять военную силу в регионе, чтобы избежать эскалации.

Тем временем Вашингтон продолжает угрожать Тегерану, передает телеканал "Россия 24". Дональд Трамп предупредил, что готов нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение на американских граждан или американские объекты. Причем уведомлять Конгресс в случае такого решения Трамп не считает нужным.

Так же президент США поступил и на прошлой неделе, когда по его распоряжению Пентагон нанес ракетный удар в районе багдадского аэропорта — в ходе той операции был убит генерал Сулеймани. Прощание с военачальником продолжается в Тегеране. На улицы иранской столицы вышли сотни тысяч людей. Возглавляет церемонию прощания духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Тем временем США намерены ввести санкции и против Ирака, если посчитают его действия враждебными по отношению к Вашингтону. Накануне парламент Ирака принял решение выдворить из страны военных США и стран коалиции. Однако Трамп заявил, что американцы не уйдут, пока Ирак не заплатит за авиабазу, построенную Штатами.