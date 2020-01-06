Светлана Кузнецова снялась с турнира в Окленде из-за вируса

Российская теннисистка Светлана Кузнецова приняла решение отказаться от участия в турнире, который стартовал в новозеландском Окленде. Россиянка снялась с турнира из-за вирусного заболевания. Об этом сообщается в Twitter Женской теннисной ассоциации.

Кузнецова в первом раунде должна была встретиться с американкой Сереной Уильямс. Теперь же ее заменит итальянка Камила Джорджи.

Ранее на турнире россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг, обыграв в трех сетах представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро.