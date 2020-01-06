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6 января 202014:07

Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

На сайте правительства опубликовано подписанное Дмитрием Медведевым распоряжение о распределении 95 миллиардов рублей субсидий на строительство медицинских учреждений в 46 регионах страны.

Речь идет о 53 новых поликлиниках, больницах и медицинских центрах, которые должны быть построены в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и ведомственных целевых программ Минздрава в течение трех лет, передает РИА Новости.

Так, в 2020 году на исполнение нацпроекта предусмотрено выделить 35 с половиной миллиардов рублей, в 2021 году – 29 с половиной миллиардов, в 2022 году – более 30 миллиардов рублей.

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