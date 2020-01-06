Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством, сообщается в рождественском послании предстоятеля Русской православной церкви на официальном сайте Московского Патриархата.

Он отметил, что души верующих по-прежнему наполняются "несказанной радостью" от чуда боговоплощения. Патриарх заметил, что сейчас церковь переживает непростые времена, испытывает "штормы раздоров и противоречий" и находится под давлением.

Патриарх призвал людей задуматься о своих поступках, не ставить на первое место собственное благополучие и комфорт, не творить зло более талантливым и добрым людям и стремиться к тому, чтобы источником истины для нас становился Господь и Его святые заповеди.

В завершение иерарх предложил помолиться на "умножение любви".