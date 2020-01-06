Александр Кокорин и Егор Крид развлеклись в ночном клубе Дубая

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин был замечен в компании поп-певца Егора Крида в одном из ночных клубов в Дубае. Знаменитостей из мира футбола и музыки сопровождали два охранника.

Одна из посетительниц клуба сняла короткое видео на телефон, на котором видно, как Кокорин и Крид спускаются в подвальную часть заведения. Она успела спросить у футболиста про шампанское Cristal, намекая на гулянку игрока "Зенита" в Монако в 2016 году, когда тот вместе с друзьями потратили 250 тысяч долларов на элитный игристый напиток.

Кокорин отвечать не стал, зато Егор Крид показал ей средний палец руки, после чего съемка завершилась.

Как сообщает Eurosport, футболист санкт-петербургского клуба прибыл в Объединенные Арабские Эмираты заранее, чтобы пройти реабилитацию в медицинском центре ФИФА. "Зенит", который только начинает подготовку к оставшейся части сезона, присоединится к игроку 11 января.