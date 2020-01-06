Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Встречными обвинениями и заявлениями завершилась стычка двух компаний в питерской подземке в новогоднюю ночь. Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой.

Местом действия стала станция метро "Спасская". Именно тут Максим с супругой и его друг незадолго после боя курантов повстречали группу молодых людей, читавших рэп. Одетые в костюмы Деда Мороза гости предложили новым знакомым устроить рэп-баттл, притом что изначально ехали в центр города, чтобы посмотреть на салют. В ходе состязания один из чтецов выхватил из рук Максима телефон, завязалась драка.

"Этот парень сломал моей супруге челюсть. А его друг стал нападать на меня с горлышком от бутылки. А потом тот, первый, вдруг выхватил откуда-то пистолет "Пионер" и стал стрелять. Первый раз, когда он стоял между колоннами, выстрел не получился. Мы стали уходить, но он догнал нас и выстрелил опять — на этот раз прямо мне в лицо. И чуть позже, когда я бросился убегать от него, выстрелил третий раз, но опять случилась осечка", — рассказал пострадавший изданию "Мегаполис".

Что могло спровоцировать агрессию, Максим сказать затрудняется. Уже на улице он вместе с приятелем вызвал скорую помощь, а на следующий день написал заявление в полицию. В отделении выяснилось, что нападавший подал встречное заявление — о краже телефонов. Максим не отрицает, что подобрал три выпавших из кармана его противника гаджета, один из которых ему и принадлежит, но объяснил это желанием передать их стражам порядка. Последние в настоящее время пытаются разобраться в хитросплетениях этой истории.