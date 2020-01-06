Власти Белоруссии хотят уйти от доллара в расчетах за газ

Правительство и Национальный банк Белоруссии планируют рассмотреть вопрос о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией, исключающих возможность осуществления между резидентами расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории республики.

После достижения договоренности об этом с правительством РФ планируется внесение изменений в указы президента Белоруссии, исключающих возможности расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической сфере.

Все это предусмотрено совместным постановлением правительства и Национального банка Белоруссии от 3 января "О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года". Документ опубликован на сайте Совета министров Белоруссии.

Стратегия направлена на повышение доверия населения и организаций Белоруссии к национальной валюте. Факторами, говорящими о низком уровне доверия к белорусскому рублю, названы, в частности, значительная долларизация денежных сбережений и обязательств в экономике, расчеты между резидентами в иностранной валюте на территории Белоруссии, привязка к иностранной валюте при установлении цен, тарифов, налоговых и арендных платежей. Также к ним отнесены сохраняющиеся высокие инфляционные и девальвационные ожидания.

Белорусские власти планируют проводить активную политику по ограничению функционала иностранной валюты на территории республики. Все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций также будут устанавливаться в белорусских рублях.

Ранее Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на январь-февраль следующего года и подписали дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива. Об этом сообщили в "Газпроме" по итогам переговоров, которые прошли в Москве в последний день 2019 года. Встречались глава "Газпрома" Алексей Миллер, посол Белоруссии в России Владимир Семашко и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.