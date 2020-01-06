Зайберт: Россия должна быть в ООН для решения политических конфликтов

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил на брифинге в Берлине, что Россия необходима в качестве постоянного члена Совбеза ООН для решения политических конфликтов.

Также он рассказал представителям прессы, что по приглашению президента РФ Владимира Путина с рабочим визитом Россию посетит канцлер ФРГ Ангела Меркель. Это случится 11 января, передает ТАСС.

Основными темами для обсуждения между лидерами двух стран во время рабочего ужина станет ситуация в Сирии и Ливии, эскалация напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января, урегулирование обстановки на Украине, а также ряд двусторонних вопросов.