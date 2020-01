Жуткий снимок австралийских пожаров из космоса оказался коллажем

В Сети появились снимки австралийских пожаров, показывающие масштаб трагедии. На одном из них видно, что ветер отнес облака дыма к побережью Новой Зеландии, отчего небо на островах окрасилось в жуткий желтый цвет. Издание Business Insider утверждает, что неконтролируемые лесные пожары в Австралии настолько масштабны, что на снимках из космоса видны как сами пожары, так и дымовой шлейф, застилающий территорию Новой Зеландии. Площадь облака такова, что оно могло бы накрыть собой почти половину Европы.

Лесные пожары, которые бушуют в Австралии с сентября с прошлого года, уже охватили территорию в 5,1 миллиона гектаров и унесли жизни. В огне погибли 24 человека, в том числе трое пожарных, шесть человек числятся пропавшими без вести.

На эвакуацию жителей города Маллакута, запертых в огненной ловушке, даже был брошен военный флот. Прибытие которого спасшиеся жители ожидали на единственном пляже, до которого не добралось пламя.

На помощь в борьбе с огнем пожарным Австралии прибыли спецподразделения из других стран. И, в частности, из США, где природные пожары также нередко приобретают масштабы национальной катастрофы. Текущие оценки показывают, что в Австралии обгорели более 14 миллионов акров земли, погибли около полумиллиарда животных, отселены в более безопасные районы страны сотни тысяч людей.

Однако справиться с огнем пока не удается. Пожарным мешают установившаяся с весны (которая в южном полушарии начинается в сентябре) жаркая погода, а также засуха и сильный ветер.

All fires recorded in Australia within a months time frame. Insane and very sad! Image via Wettermüller Facebook #AustralianFires #australiafire pic.twitter.com/PSm3tWmUzV