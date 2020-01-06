Даниил Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг своей организации, в котором лидерство сохранил испанец Рафаэль Надаль. На его счету 9985 баллов. Лучшим из россиян по-прежнему остается Даниил Медведев, занимающий пятое место (5705 очков).

Его соотечественник Карен Хачанов идет 17-м, набрав 1840 баллов. Еще один россиянин Андрей Рублев расположился на 23-й позиции, имея в активе 1584 очка.

Напомним, что в настоящий момент Медведев и Хачанов принимают участие в новом командном турнире ATP Cup. Россиянам на групповом этапе осталось сыграть один матч против сборной Норвегии.